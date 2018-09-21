Эксперты назвали неожиданностью отказ Зимина от борьбы за пост главы Хакасии

ТАСС, 21 сентября. Снятие главой Хакасии Виктором Зиминым своей кандидатуры со второго тура выборов губернатора региона оказалось неожиданностью, поскольку в последние недели он активно занимался укреплением своих позиций и имел хорошие шансы на победу во втором туре. Об этом в пятницу ТАСС заявил хакасский политолог Михаил Верхотуров.

Зимин в пятницу подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры "по состоянию здоровья". В первом туре выборов он набрал 32,42%, уступив депутату горсовета Абакана, кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему 44,81%. Второй тур должен был состояться уже в это воскресенье, 23 сентября.

"Сегодня был последний день дебатов, и на фоне их Зимин укрепил свои позиции <...>. Все шло к тому, что процент голосующих за него увеличится, а у Коновалова уменьшится. Все зависело от того кто лучше мобилизует [в день голосования] свой электорат", - сказал Верхотуров.

Политолог из Красноярска Василий Дамов, находящийся сейчас в Хакасии и следящий за подготовкой к выборам, также отметил неожиданность решения Зимина. По его словам, в течение дня ничего не предвещало такой исход предвыборного противостояния.

Третье место в первом туре выборов занял кандидат от "Справедливой России", предприниматель Андрей Филягин, набравший 11,23%. Теперь он должен подать в избирком заявление о согласии на второй тур не позднее чем на второй день со дня выбытия предыдущего кандидата. В этом случае второй тур пройдет в ближайшее воскресенье через две недели, 7 октября.