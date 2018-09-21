{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты назвали неожиданностью отказ Зимина от борьбы за пост главы Хакасии

По мнению политолога Михаила Верхотурова, действующий глава Хакасии имел хорошие шансы на победу во втором туре

ТАСС, 21 сентября. Снятие главой Хакасии Виктором Зиминым своей кандидатуры со второго тура выборов губернатора региона оказалось неожиданностью, поскольку в последние недели он активно занимался укреплением своих позиций и имел хорошие шансы на победу во втором туре. Об этом в пятницу ТАСС заявил хакасский политолог Михаил Верхотуров.

На эту тему

Зимин в пятницу подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры "по состоянию здоровья". В первом туре выборов он набрал 32,42%, уступив депутату горсовета Абакана, кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему 44,81%. Второй тур должен был состояться уже в это воскресенье, 23 сентября.

"Сегодня был последний день дебатов, и на фоне их Зимин укрепил свои позиции <...>. Все шло к тому, что процент голосующих за него увеличится, а у Коновалова уменьшится. Все зависело от того кто лучше мобилизует [в день голосования] свой электорат", - сказал Верхотуров.

Политолог из Красноярска Василий Дамов, находящийся сейчас в Хакасии и следящий за подготовкой к выборам, также отметил неожиданность решения Зимина. По его словам, в течение дня ничего не предвещало такой исход предвыборного противостояния.

Третье место в первом туре выборов занял кандидат от "Справедливой России", предприниматель Андрей Филягин, набравший 11,23%. Теперь он должен подать в избирком заявление о согласии на второй тур не позднее чем на второй день со дня выбытия предыдущего кандидата. В этом случае второй тур пройдет в ближайшее воскресенье через две недели, 7 октября.

Теги
Зимин, Виктор МихайловичРоссияХакасияКрасноярский край
Отказу Зимина от выборов предшествовал громкий уход с теледебатов
Действующий глава региона покинул студию, в которой проходили дебаты, на десятой минуте после начала
Читать полностью