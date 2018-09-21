Над позициями армии Сирии в провинции Латакия сбили беспилотник боевиков

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Беспилотник боевиков был сбит над позициями правительственных войск Сирии в районе населенного пункта Калаат-Марза провинции Латакия в Идлибской зоне деэскалации. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

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"В результате обстрелов населенного пункта Калаат-Марза провинции Латакия получили ранения восемь военнослужащих САР. Над позициями правительственных сил в указанном районе сбит беспилотный летательный аппарат боевиков", - сказал он.

По его информации, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Калаат-Марза (дважды), Арафит, Джубб-эз-Заур, Кинсибба и Акч-Баэр провинции Латакия, районов Хандрат, Эль-Васита, Джубб-эль-Хамир, Маканис-эд-Дувайри и района научно-исследовательского института (дважды) города Алеппо, населенного пункта Масасна провинции Хама, а также населенного пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо с позиций протурецких формирований в районе города Эль-Баб.

Савченко также сообщил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в детском саду в населенном пункте Джебла провинции Латакия. В ходе акции детям вручены наборы со сладостями и тульский мед.

"В школе в населенном пункте Сакба (Восточная Гута, провинция Дамаск) проведена благотворительная акция, в ходе которой выдано 1 тыс. школьных ранцев и 1 тыс. комплектов детской одежды. В районе Карам Даадаа города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой организована раздача нуждающимся жителям 1 т свежего хлеба. В районах Эль-Сурьян, Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат и Эль-Калас города Алеппо проведена адресная благотворительная помощь семьям, оказавшимся в тяжелом социальном положении, в ходе которой выдано 15 продовольственных наборов", - отметил генерал-лейтенант.