Главы МИД РФ и Сербии выступили за углубление стратегического партнерства между странами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич в ходе беседы во время визита главы российского МИД в Боснию и Герцеговину подтвердили нацеленность на углубление стратегического партнерства между странами. Об этом в пятницу сообщает МИД РФ.

"Подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений, углубление стратегического партнерства между Россией и Сербией, взаимодействие в косовском урегулировании с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право", - говорится в сообщении.

Встреча министров прошла в городе Баня-Лука в Республике Сербской, которая является частью Боснии и Герцеговины. В ходе визита Лавров также встретился с боснийским коллегой Игорем Црнадаком и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.