Правительство вновь избранного мэра Москвы Собянина в основном сохранило прежний состав

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Избранный на второй срок и вступивший в должность мэра Москвы 18 сентября Сергей Собянин в пятницу завершил формирование правительства города. Структура власти и персональный состав мэрии в значительной мере сохранили прежнюю конфигурацию.
Из основных изменений - уход двух лиц: заместителя мэра, заслуженного врача РФ Леонида Печатникова и главы департамента информационных технологий Артема Ермолаева. Все другие руководители ведомств сохранили свое присутствие в структуре правительства столицы. Изменились курируемые сферы двух вице-мэров Анастасии Раковой и Натальи Сергуниной. Управление аппаратом мэра и правительства Москвы перешло от Раковой, которая теперь занялась вопросами социальной политики, к Сергуниной, которая помимо этого получила направление культуры, туризма и развития предпринимательства.
Так, ранее Сергунина возглавляла блок экономической политики и имущественно-земельных отношений. Теперь на это место был назначен Владимир Ефимов, ранее возглавлявший департамент экономической политики и развития города Москвы. Управлять этим ведомством он продолжит. Такое совмещение должностей вице-мэра и главы департамента прежде было только у Максима Ликсутова, продолжающего курировать блок транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Фактически департаменты в структуре правительства Москвы обладают статусом региональных министерств. Несколько глав департаментов формально носят статус министра: в частности, руководители департамента финансов Елена Зяббарова, департамента образования Исаак Калина, департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин - всего 10 министров.
Больше департаментов
В структуре правительства появились три новых департамента и один комитет - теперь действует 46 ведомств, включая и различные комиссии, инспекции. Новые были выделены из двух ранее существовавших департаментов. Так, департамент спорта и туризма, который возглавлял Николай Гуляев, разделен на департамент спорта и комитет по туризму. За спорт продолжит отвечать Гуляев, а туризмом займется экс-глава ВДНХ Екатерина Проничева. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, который возглавлял Алексей Фурсин, образовал два ведомства: департамент предпринимательства и инновационного развития во главе с Фурсиным и департамент инвестиционной и промышленной политики, где главой стал бывший первый заместитель руководителя департамента городского имущества города Москвы Александр Прохоров.
Функции новых ведомств пока публично не обозначены. Очевидно, что они сохранят наследие предыдущих структур, но уже в более узконаправленном виде. Так, ранее существовавший департамент науки, промышленной политики и предпринимательства разрабатывал и реализовывал политику города в сфере промышленной, научно-технической и инновационной деятельности, занимался поддержкой и развитием предпринимательства, формированием благоприятного инвестиционного климата, привлечением и сопровождением инвестиций, развитием промышленных зон столицы. В частности, в сферу интересов ведомства входило создание и развитие технопарков, индустриальных парков и кластеров, утверждение тематического плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Департамент вел реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, инновационно-активных организаций города Москвы, разрабатывал для них льготы и субсидии.
Меньше в прямом подчинении мэра
В вертикали власти сохранилось число вице-мэров - семь "замов", однако из-под прямого подчинения градоначальника вышли две должности.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды, возглавляемый Антоном Кульбачевским, перешел в ведение заммэра Петра Бирюкова, который курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Предположительно, такой шаг призван создать эффективную систему утилизации мусора как одного из важных направлений экологической и хозяйственной политики столицы. Еще в период своей предвыборной кампании Собянин назвал экологию одним из основополагающих элементов своей программы развития города и пообещал организовать раздельный сбор мусора во всех дворах столицы. Сама утилизация закреплена за комплексом ЖКХ, а формирование экологической политики - за департаментом природопользования.
Также из прямого подчинения мэра в ведение вице-мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко перешел департамент внешнеэкономических и международных связей, который продолжил возглавлять Сергей Черёмин.
К блоку Горбенко прикреплен теперь и выделенный в отдельную структуру департамент спорта.
Социокультурный блок изменил конфигурацию
С уходом Печатникова, который сказал ТАСС, что станет советником Собянина по вопросам социального развития и продолжит заниматься медициной, логика кураторства социально-культурного блока несколько изменилась. Департаменты образования и здравоохранения, которые продолжили возглавлять Исаак Калина и Алексей Хрипун, соответственно, вошли в социальный блок заммэра Раковой. Здесь же - департамент труда и социальной защиты населения под руководством Владимира Петросяна. Как и ранее, она также продолжит курировать комитет госуслуг, развивающий систему городских голосований "Активный гражданин" и электронные сервисы. Теперь в полномочия комитета добавится и развитие сети многофункциональных центров (МФЦ) "Мои документы". Ранее МФЦ Москвы напрямую контролировала Ракова как глава аппарата мэра.
"Культурная" часть ведомств вошла в блок Сергуниной: департамент культуры во главе с Александром Кибовским, департамент культурного наследия под управлением Алексея Емельянова.
Фактически заммэра сконцентрируется на создании привлекательной для туристов и бизнеса городской среде. Ранее она с подведомственным департаментом торговли и услуг, который остается в ее подчинении, активно развивала серию фестивалей в Москве, циклы мероприятий "Московские сезоны", курировала масштабные уличные мероприятия, в том числе в рамках Дня города. Теперь эти задачи четко закрепляются за блоком "культура, туризм, предпринимательство". В него вошел и новосозданный департамент предпринимательства и инновационного развития.
В функциях Сергуниной как главы аппарата и контроль за работой департамента информационных технологий. Его возглавил вместо Ермолаева Эдуард Лысенко, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя ведомства.
Засучив рукава
Новое правительство Москвы должно будет, как сказал по завершении выборов Собянин, работать пятилетний период "засучив рукава". Это, в соответствии с законом, последний срок мэра. "Это означает не то, что теперь можно почивать на лаврах, доживая последний срок, наоборот, мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что эти годы придется пахать больше, чем за предыдущие пять лет", - обратился к своей команде столичный градоначальник.
Среди первых его заместителей о программной позиции своих направлений заявили заммэра по экономической политике Владимир Ефимов и заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.
Москва продолжит делать ставку на "новую промышленность" - высокотехнологичную, наукоемкую, придерживаться трендов всех мировых мегаполисов, сообщил ТАСС Ефимов.
Хуснуллин пообещал продолжить реализацию программы реновации, строительство станций метро, дорог и развязок.
При этом будут исполнены все наказы москвичей, полученные в ходе предвыборной программы Собянина - их поступило более 70 тыс. Они уже начали оформляться в программу "Мой район", в рамках которой для каждой территории города будет сформирована своя стратегия развития.