Правительство вновь избранного мэра Москвы Собянина в основном сохранило прежний состав

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Избранный на второй срок и вступивший в должность мэра Москвы 18 сентября Сергей Собянин в пятницу завершил формирование правительства города. Структура власти и персональный состав мэрии в значительной мере сохранили прежнюю конфигурацию.

Из основных изменений - уход двух лиц: заместителя мэра, заслуженного врача РФ Леонида Печатникова и главы департамента информационных технологий Артема Ермолаева. Все другие руководители ведомств сохранили свое присутствие в структуре правительства столицы. Изменились курируемые сферы двух вице-мэров Анастасии Раковой и Натальи Сергуниной. Управление аппаратом мэра и правительства Москвы перешло от Раковой, которая теперь занялась вопросами социальной политики, к Сергуниной, которая помимо этого получила направление культуры, туризма и развития предпринимательства.

Так, ранее Сергунина возглавляла блок экономической политики и имущественно-земельных отношений. Теперь на это место был назначен Владимир Ефимов, ранее возглавлявший департамент экономической политики и развития города Москвы. Управлять этим ведомством он продолжит. Такое совмещение должностей вице-мэра и главы департамента прежде было только у Максима Ликсутова, продолжающего курировать блок транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фактически департаменты в структуре правительства Москвы обладают статусом региональных министерств. Несколько глав департаментов формально носят статус министра: в частности, руководители департамента финансов Елена Зяббарова, департамента образования Исаак Калина, департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин - всего 10 министров.

Больше департаментов

В структуре правительства появились три новых департамента и один комитет - теперь действует 46 ведомств, включая и различные комиссии, инспекции. Новые были выделены из двух ранее существовавших департаментов. Так, департамент спорта и туризма, который возглавлял Николай Гуляев, разделен на департамент спорта и комитет по туризму. За спорт продолжит отвечать Гуляев, а туризмом займется экс-глава ВДНХ Екатерина Проничева. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, который возглавлял Алексей Фурсин, образовал два ведомства: департамент предпринимательства и инновационного развития во главе с Фурсиным и департамент инвестиционной и промышленной политики, где главой стал бывший первый заместитель руководителя департамента городского имущества города Москвы Александр Прохоров.