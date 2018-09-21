Политолог: ситуация в Хакасии дает шанс оппозиции показать свои способности на деле

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Хакасии, где накануне второго тура губернаторских выборов с избирательной кампании снялся действующий глава региона Виктор Зимин, дает шанс оппозиции продемонстрировать свои способности и возможности в деле управления непростым регионом. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин сообщил ТАСС, что Зимин снял по состоянию здоровья свою кандидатуру со второго тура выборов, который должен был пройти 23 сентября. По закону, теперь во втором туре будут участвовать занявшие соответственно второе и третье места кандидаты от КПРФ Валентин Коновалов и "Справедливой России" Андрей Филягин.

"Вот кто выигрывает, тот выиграет, а то оппозиция любит говорить, что им не дают [управлять]. Вот пусть покажут себя, что они могут", - сказал Мартынов, обратив внимание, что Хакасия - "регион непростой".

При этом эксперт заметил, что "партийная окраска губернатора - вчерашний день, нужны просто грамотные руководители".

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, решение об отказе от участия Зимина с выборов является показательным и связано с предотвращением возможного развития ситуации на месте по сценарию Приморского края, где результаты второго тура губернаторских выборов были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. "Для того чтобы не повторился приморский скандал и чтобы в честности и прозрачности выборов не было даже сомнений, последовало заявление о снятии", - предположил он.

По мнению политолога Анны Федоровой, решение Зимина "было, очевидно, согласовано с Москвой, а точнее говоря - продиктовано Москвой". "Повторение ситуации с нарушениями и фальсификациями, как было в Приморье, недопустимо", - объяснила она позицию федерального центра, указав, что "власть взяла курс на честные, прозрачные и законные выборы".

Выборы в Хакасии

В Хакасии 9 сентября прошли выборы главы республики, мэра и горсовета Абакана. Во второй тур выборов главы региона, который должен был пройти 23 сентября, вышли депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов.

После снятия Зимина с выборов второй тур переносится на две недели и состоится 7 октября, сообщила ТАСС глава ЦИК РФ Элла Памфилова.