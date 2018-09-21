Отказу Зимина от выборов предшествовал громкий уход с теледебатов

ТАСС, 21 сентября. Заявление о снятии своей кандидатуры с выборной гонки глава Хакасии Виктор Зимин подал через несколько часов после неожиданно и скандально прерванных им в пятницу, 21 сентября, предвыборных дебатов. По мнению секретаря хакасского регионального отделения КПРФ Валерия Усатюка, это свидетельствует о том, что решение о выходе из предвыборной гонки Зимин принял накануне, что объясняет его эмоциональный поступок в эфире.

Во время теледебатов на местном канале в пятницу с коммунистом Валентином Коноваловым Зимин неожиданно решил прервать выступление, ответив на вопрос ведущего уходит ли он: "Да, я дарю эфир".

"Уход Зимина из телестудии во время дебатов является нерядовым поступком. Всем стало понятно - что-то серьезное должно произойти с кандидатом. Вечером мы из СМИ узнали о том, что Зимин написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов", - сказал Усатюк.

Во время теледебатов Зимин покинул студию на десятой минуте после начала. За это время ведущая успела задать участникам один вопрос - о том, каким должно быть хозяйственное и бюджетное планирование, чтобы получать положительный доход. Зимин ответил, после чего раскритиковал предвыборные обещания соперника, а затем покинул студию, перед этим пожав Коновалову руку и сказав, что "это не демарш".

Выборы в Хакасии

В Хакасии 9 сентября прошли выборы главы республики, мэра и горсовета Абакана. Ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов, и по закону в республике был назначен на 23 сентября второй тур выборов. Во втором туре должны были принять участие депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов.

Зимин в пятницу подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры. Избирательной комиссией принято решение в субботу предложить участвовать в выборах кандидату от "Справедливой России" Андрею Филягину, занявшему третье место после кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и Зимина.

Филягин в пятницу заявил о своем согласии участвовать во втором туре и намерении подать соответствующее заявление. В этом случае предполагается, что 7 октября, через две недели, состоится голосование по двум кандидатурам - Коновалова и Филягина.