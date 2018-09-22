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Филягин подал документы для участия во втором туре выборов главы Хакасии

Кандидат от "Справедливой России" занял третье место в первом туре выборов

ТАСС, 22 сентября. Кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место в первом туре выборов на пост главы Республики Хакасии, подал документы на участие во втором туре. Об этом в субботу сообщил ТАСС председатель республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин.

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"Да, Филягин подал заявление на участие в выборах. Заседание избиркома назначено на 11:30 по местному времени (07:30 мск)", - сказал Чуманин.

Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин в пятницу снял свою кандидатуру со второго тура выборов главы республики, подав соответствующее заявление в региональный избирком. Теперь его соперник - кандидат от КПРФ Валентин Коновалов - будет бороться за пост главы республики с занявшим в первом туре третье место Андреем Филягиным ("Справедливая Россия") в случае утверждения его кандидатуры. Ожидается, что голосование состоится через две недели, 7 октября.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел в единый день голосования - 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов. Во второй тур выборов вышли депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов. Филягин от "Справедливой России" набрал 11,23%.

Теги
РоссияХакасия
Второй тур выборов главы Хакасии пройдет 7 октября
Голосование перенесли из-за снятия кандидатуры действующего главы республики Виктора Зимина
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