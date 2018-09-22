Второй тур выборов главы Хакасии пройдет 7 октября

ТАСС, 22 сентября. Второй тур выборов главы Хакасии, перенесенный из-за поданного в пятницу заявления действующего главы республики Виктора Зимина о снятии своей кандидатуры, назначен на 7 октября. Об этом сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

Второй тур должен был пройти в воскресенье, 23 сентебря, однако Зимин, избиравшийся от "Единой России" и в первом туре уступивший кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, в пятницу, 21 сентября, подал заявление о снятии своей кандидатуры по состоянию здоровью. Соперником Коновалова во втором туре станет кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место 9 сентября.

"Повторное голосование назначено на 7 октября", - сказали в пресс-службе избиркома.

В комиссии также отметили, что Филягин утром в субботу подал заявление о согласии участвовать во втором туре.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел в единый день голосования - 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов.