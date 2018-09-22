Глава Хакасии Зимин объявил об уходе в отставку

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Хакасия Виктор Зимин объявил об уходе в отставку.

"Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики", - говорится в его обращении к жителям региона, которое в субботу распространила пресс-служба республиканского правительства.

В пятницу Зимин, уступивший в первом туре выборов главы Хакасии кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, отказался от участия во втором туре, который должен был пройти 23 сентября, но был перенесен на 7 октября. Соперником Коновалова во втором туре станет кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место.

В обращении к населению Зимин отметил, что за девять лет его нахождения во главе Хакасии республика окрепла, развивается Бейский угольный кластер - самый перспективный в стране.

"Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике. Я не держусь за власть, но прошу, не надо это принимать так, что я не дорожил этой должностью и нашей с вами Родиной", - сказал он.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел в единый день голосования - 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов. Во второй тур выборов вышли депутат горсовета Абакана Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов. Филягин от "Справедливой России" набрал 11,23%.