"Единая Россия" выдвинула декана юрфака СВФУ Гоголева на пост спикера парламента Якутии

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Якутское отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру декана юридического факультета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Петра Гоголева на пост спикера парламента республики вместо спикера предыдущего созыва Александра Жиркова, который отказался от участия в выборах.
Жирков был одним из наиболее вероятных кандидатов на пост спикера регионального парламента. Голосование должно состояться 25 сентября, на первом заседании нового созыва.
"Александр Николаевич [Жирков] лично сам принял [такое] непростое для себя решение, как отказ от участия в выборах на пост председателя Государственного собрания. Он об этом объявит, о причинах, которые к этому побудили", - сказал глава Якутии Айсен Николаев.
"Уверен, что работу с федеральными органами, такими как Госдума, Совет Федерации, надо усиливать. С этой точки зрения кандидатура Петра Васильевича Гоголева, внесенная на рассмотрение регионального политического совета, абсолютно соответствует требованиям нового дня", - сказал Николаев, призвав членов политсовета поддержать кандидатуру Гоголева. Гоголев получил 77 голосов членов политсовета, его конкуренту - председателю профсоюза студентов СВФУ Александру Сусоеву - отдали 14 голосов.
Жирков родился в 1956 году, является депутатом парламента Якутии с 1994 года, в октябре 2013-го занял пост председателя регионального парламента пятого созыва. Гоголев родился в 1971 году, работает в СВФУ с 1997 года.
Государственное собрание (Ил Тумэн) является представительным, законодательным и контрольным органом государственной власти Республики Саха (Якутия). В новом составе парламента фракция партии "Единая Россия" получила 46 мандатов из 79.