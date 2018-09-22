В пресс-службе главы Хакасии опровергли отставку Зимина с поста руководителя республики

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Хакасии Виктор Зимин не подавал заявление об отставке с поста руководителя региона. Об этом в субботу ТАСС сообщила начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина.

Ранее в субботу пресс-служба правительства Хакасии распространила обращение Зимина, в котором он заявил, что "принял решение" и уходит, "чтобы не допустить раскола" в республике.

"Ни о какой отставке речи не идет. Виктор Михайлович - действующий глава региона", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что "заявление об отставке не будет написано, и он [Виктор Зимин] остается действующим главой региона". Видеобращение к жителям, где Зимин сказал о своем уходе, подразумевало, что он не будет принимать участие во втором туре выборов, отметила Пересторонина.

В пятницу Зимин, уступивший в первом туре выборов главы Хакасии кандидату от КПРФ Валентину Коновалов, в пятницу отказался от участия во втором туре, который должен был пройти 23 сентября, но был перенесен на 7 октября. Соперником Коновалова во втором туре станет кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел в единый день голосования - 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов. Во второй тур выборов вышли депутат горсовета Абакана Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов. Филягин от "Справедливой России" набрал 11,23%.