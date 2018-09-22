Небензя: РФ надеется убедить ЕС отказаться от пагубной практики в отношении Сирии

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия может принять участие в организуемой Евросоюзом встрече по Сирии, но не чтобы "дуть в общую дуду", а чтобы убедить западных партнеров отказаться от пагубной практики в отношении Дамаска. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС в субботу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя возможность участия главы МИД Сергея Лаврова во встрече по Сирии, которую Евросоюз планирует провести на полях Генассамблеи ООН 26 сентября.

"Что касается еэсовского мероприятия, то, насколько нам известно, оно будет продолжением брюссельских конференций по Сирии, ключевой посыл которых - нежелание оказывать содействие восстановлению в САР [Сирийской Арабской Республике] до проведения в этой стране "политических преобразований", - указал он.

"Если мы и будем участвовать в этой встрече, то в общую дуду дуть не будем, а предпримем очередную попытку убедить коллег отказаться от принятой ими на вооружение пагубной практики", - добавил постпред.

Ранее донорская конференция "Будущее Сирии и региона проводилась уже дважды, последний раз она состоялась 24-25 апреля текущего года в Брюсселе. В мероприятии по приглашению Евросоюза и ООН приняли участие представители более 85 стран и организаций. Основные задачи конференции заключались в сборе средств для оказания помощи сирийскому населению и беженцам, а также в обсуждении последних событий в Сирии и состояния политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране. По итогам конференции делегации выделили $4,4 млрд.

Представители Дамаска на форум приглашены не были.