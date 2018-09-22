Жители Хабаровского края подали около 10 жалоб на заставлявших их голосовать работодателей

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края получила около 10 жалоб от местных жителей на давление со стороны работодателей, которые, по их словам, заставляли своих сотрудников голосовать на выборах главы региона.

Об этом ТАСС сообщили в субботу в избиркоме края.

"В избирком поступило порядка 10 жалоб от жителей края о том, что работодатели заставляют их идти голосовать на выборы. Будем разбираться", - сказали в избиркоме.

Повторное голосование на выборах губернатора Хабаровского края назначено на 23 сентября. Проведение второго тура выборов губернатора Хабаровского края стало необходимым, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Сергей Фургал набрал на выборах 35,81% голосов, он обогнал действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей.