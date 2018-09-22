Жители Хабаровского края подали около 10 жалоб на заставлявших их голосовать работодателей

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края получила около 10 жалоб от местных жителей на давление со стороны работодателей, которые, по их словам, заставляли своих сотрудников голосовать на выборах главы региона.
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Об этом ТАСС сообщили в субботу в избиркоме края.
"В избирком поступило порядка 10 жалоб от жителей края о том, что работодатели заставляют их идти голосовать на выборы. Будем разбираться", - сказали в избиркоме.
Повторное голосование на выборах губернатора Хабаровского края назначено на 23 сентября. Проведение второго тура выборов губернатора Хабаровского края стало необходимым, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Сергей Фургал набрал на выборах 35,81% голосов, он обогнал действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей.