Коновалов готов включить в правительство Хакасии членов "Единой России" в случае победы

ТАСС, 22 сентября. Кандидат в главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов, который примет участие во втором туре выборов 7 октября, готов в случае победы включить в состав правительства региона представителей разных партий, в том числе "Единой России".

Об этом сообщил ТАСС сам Коновалов.

"Мы открыты для всех политических сил - это и "Патриоты России", и "Коммунисты России". Любые партии и общественные организации, которые у нас здесь представлены, в том числе и представители "Единой России", если они честные люди и специалисты, они войдут в наше правительство", - сказал собеседник агентства.

Мужественный поступок

Коновалов добавил, что решение главы Хакасии Виктора Зимина не участвовать во втором туре выборов - мужественный поступок.

"Это был мужественный поступок. Возможно, его можно было сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда. Сегодня вот так уйти, бросить всю ту власть, которая у него была в руках, для этого нужен стержень", - сказал кандидат.

Кандидат от КПРФ добавил, что готов в случае победы предложить действующему главе региона Виктору Зимину пост консультанта.

"Да, я говорил о том, что мы готовы взять его консультантом. От этих слов я отказываться не буду", - сказал собеседник агентства.