Башкирское отделение "Единой России" выдвинуло мэра Уфы Ялалова в Совет Федерации

УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Политсовет регионального отделения партии "Единая Россия" в Башкирии предложил в качестве кандидата в члены Совета Федерации Ирека Ялалова, который с 2011 года занимает пост мэра Уфы. Об этом сообщили ТАСС по итогам заседания политсовета партии, которой принадлежит большинство в новом составе республиканского парламента.

"Кандидатура главы города Уфа Ирека Ялалова выдвинута на вступление в Совет Федерации в ходе заседания. Данное предложение будет направлено президиуму генерального совета партии в Москве", - сказали в пресс-службе отделения "Единой России".

Ранее сообщалось, что Ялалов написал заявление об отставке, которое будет рассмотрено депутатами Совета городского округа Уфы на заседании 27 сентября.