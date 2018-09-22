В ОП РФ заявили об агитации за кандидата от ЛДПР в день тишины в Хабаровском крае

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели Общественной палаты (ОП) зафиксировали ряд нарушений в день тишины перед вторым туром выборов губернатора Хабаровского края, речь идет о продолжающейся агитации за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщил замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан ОП РФ Максим Григорьев.

"Общественная палата Хабаровского края наблюдает за выборами, я сам нахожусь в Хабаровском крае как член Общественной палаты [РФ]. Мы видим большое количество нарушений в день тишины, то есть агитация продолжается. Только что я был на центральной площади Хабаровска, там экран огромный, и на нем идет реклама кандидата Фургала", - заявил Григорьев.

По его словам, по городу передвигаются автомобили с плакатами кандидата от ЛДПР под стеклом, а его агитационная продукция продолжает распространяться по домам. "Также мы выявили совершенно уж странную рекламу, которую разместил сам кандидат, - это видеоролик-обращение Фургала, которое было сегодня опубликовано в социальной сети Instagram", - отметил член палаты.

Кроме того, рассказал Григорьев, в субботу было зафиксировано распространение на митингах, организованных КПРФ, материалов против действующего главы региона, кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта. "КПРФ проводила два митинга, партия во втором туре выборов не участвует, но при этом там распространялись газеты, направленные против кандидата Шпорта", - пояснил он.

"Это является таким новым политтехнологическим приемом, когда партия, которая не участвует в выборах в данный момент, тем не менее распространяет материалы, которые могут повлиять на избирателей", - считает Григорьев.

В избиркоме Хабаровского края ТАСС уточнили, что у Фургала уже есть одно предупреждение от избирательной комиссии В 09:30 (02:30 мск) воскресенья состоится совещание по поводу незаконной агитационной деятельности, добавили в комиссии.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края пройдет 23 сентября. В первом туре кандидат Фургал получил 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя региона Шпорта, который получил 35,62%.