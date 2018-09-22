{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Памфилова: на Ищенко на выборах в Приморье поступило не меньше жалоб, чем на Тарасенко

Председатель ЦИК России отметила, что большое количество жалоб на кандидата от КПРФ поступило от избирателей
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова Сергей Фадеичев/ТАСС
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МАГАДАН, 22 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия получила по итогам второго тура выборов главы Приморского края не меньше жалоб на кандидата от КПРФ Андрея Ищенко не меньше жалоб, чем на выдвинутого "Единой Россией" врио губернатора Андрея Тарасенко, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

На эту тему
Как в России отменяли результаты голосования на выборах глав регионов

"Вы думаете, что жалоб на господина Ищенко меньше, чем на Тарасенко? Нет. И там большее количество от избирателей - на подкуп избирателей, на применение административного ресурса", - сказала Памфилова в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Она добавила, что некоторым УИКам также поступали жалобы на членов комиссии от КПРФ, которые, согласно заявлениям, "мешали работать, агитировали за Ищенко, препятствовали при подсчете голосов работе комиссии". "Целый ряд случаев таких, таких жалоб много достаточно, и люди будут подавать в суд на него (Андрея Ищенко - прим. ТАСС)", - отметила глава ЦИК.

На эту тему
Как проходит процедура отмены результатов выборов глав субъектов России

По словам Памфиловой, Ищенко получил на некоторых участках 100% голосов избирателей - нарушение, которое вменялось в вину его конкуренту Тарасенко.

"Давайте будем честными: точно такие же 100% голосов на ряде участков за кандидата Ищенко", - сказала она.

Ранее избирательная комиссия Приморского края признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора по рекомендации ЦИК.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
В ЛДПР заявили о готовности войти в правительство Хакасии, если победит кандидат от КПРФ
Глава фракции ЛДПР в Верховном совете республики Роман Абрафиков также добавил, что партия не принимала решение о поддержке кого-либо из кандидатов на пост руководителя региона
Читать полностью