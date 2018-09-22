Два корабля ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России возле Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Два корабля Военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Об этом журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму.
"В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении. В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России", - говорится в сообщении.
В погрануправлении отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.
Как пояснил ТАСС источник в силовых структурах полуострова, в настоящее время украинские корабли движутся в районе южного побережья Крыма в Черном море, в сторону Керченского пролива, за пределами 12-мильной зоны от берега, которая относится к территориальным водам России. Граница не нарушена. Однако за пределами этой зоны располагается исключительная экономическая зона, которая может простираться до 200 миль от берега.
Исключительная экономическая зона РФ - морской район, находящийся за пределами территориального моря Российской Федерации и прилегающий к нему, с особым правовым режимом. В этой зоне все государства пользуются свободами судоходства и полетов. Прибрежное государство в такой зоне имеет суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, с ее разрешения там ведется экономическая и научная деятельность.
"ПМ-9", позже "Краснодон", с 2001 года "Донбасс" - плавучая мастерская советского флота проекта 304, после раздела Черноморского флота (1997) - корабль управления в составе Украинского флота, был построен на Щецинской судоверфи в Польше в 1969 году. По данным Военно-морских сил Украины, на протяжении длительного времени корабль управления "Донбасс" находился в неудовлетворительном техническом состоянии, и, пройдя ремонт в 2010 году, впервые вышел в море 21 января 2011 года под флагом ВМСУ. После того, как полуостров воссоединился с Россией, был передан Украине в апреле 2014 года наряду с другой военной техникой.