Два корабля ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России возле Крыма

Кризис в Сирии

Небензя считает, что проблема Идлиба - предлог, чтобы не говорить о войсках США в Сирии

Постпред России при ООН добавил также, что ранее говорилось о том, что атака на эту провинцию приведет к крупнейшей гуманитарной катастрофе XXI века

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