Российские военные за сутки зафиксировали обстрелы в Латакии и Алеппо

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские военные наблюдатели зафиксировали за сутки многочисленные обстрелы в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и в Идлибской зоне деэскалации. Об этом в субботу сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэсклации. Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Айн-эль-Кантара, Сафсафа, позиций правительственных сил в районе горы Али-Абу (трижды) в провинции Латакия, районов Эль-Халидия, Маканис-эд-Дувайри, квартала научно-исследовательского института в городе Алеппо. Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф (трижды) провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб", - говорится в сообщении.

Центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования.