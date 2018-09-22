В Хабаровском крае началось голосование во втором туре выборов губернатора

Перевыборы в двух регионах РФ

В Хабаровском крае и Владимирской области пройдет второй тур выборов губернаторов

В Хабаровском крае на пост главы региона претендуют Сергей Фургал и Вячеслав Шпорт, во Владимирской области - Светлана Орлова и Владимир Сипягин

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