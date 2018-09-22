{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перевыборы в двух регионах РФ

В Хабаровском крае началось голосование во втором туре выборов губернатора

Проголосовать жители региона смогут на более чем 780 избирательных участках
© Данил Айкин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Голосование началось в воскресенье в Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов главы региона. Отдать голоса за кандидата можно на более чем 780 избирательных участках.

На эту тему

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не получил более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда набрал 35,81% голосов избирателей, а кандидат от "Единой России", действующий глава региона Вячеслав Шпорт - 35,62%.

"В 08:00 (01:00 мск) в крае началось голосование, в регионе образован 781 участок постоянного характера и временные: по одному в хабаровском аэропорту и на железнодорожном вокзале, семь участков - на судах, еще два - для военнослужащих", - сообщили ТАСС в избиркоме.

На участках будут работать более 7,8 тыс. членов избирательных комиссий.

Голосование будет проходить до 20:00 местного времени (13:00 мск).

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
Перевыборы в двух регионах РФ
В Хабаровском крае и Владимирской области пройдет второй тур выборов губернаторов
В Хабаровском крае на пост главы региона претендуют Сергей Фургал и Вячеслав Шпорт, во Владимирской области - Светлана Орлова и Владимир Сипягин
Читать полностью