В Хабаровском крае началось голосование во втором туре выборов губернатора

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Голосование началось в воскресенье в Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов главы региона. Отдать голоса за кандидата можно на более чем 780 избирательных участках.
Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не получил более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда набрал 35,81% голосов избирателей, а кандидат от "Единой России", действующий глава региона Вячеслав Шпорт - 35,62%.
"В 08:00 (01:00 мск) в крае началось голосование, в регионе образован 781 участок постоянного характера и временные: по одному в хабаровском аэропорту и на железнодорожном вокзале, семь участков - на судах, еще два - для военнослужащих", - сообщили ТАСС в избиркоме.
На участках будут работать более 7,8 тыс. членов избирательных комиссий.
Голосование будет проходить до 20:00 местного времени (13:00 мск).