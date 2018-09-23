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Перевыборы в двух регионах РФ

В ОП сообщили о незаконной агитации за кандидата Фургала в день тишины в Хабаровском крае

Член организации Максим Григорьев уточнил, что подобных нарушений со стороны второго кандидата Вячеслава Шпорта пока не зафиксировано

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП РФ) отметила массовое распространение агитационных материалов в пользу кандидата в губернаторы Хабаровского края Сергея Фургала в субботу, 22 сентября, в день тишины перед проведением второго тура выборов главы региона. Об этом журналистам сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.

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"Первое, что меня поразило, это массовое распространение агитационных материалов в день тишины, это, конечно, прямое нарушение <…> Материал был на центральной площади Хабаровска на уличном экране с материалами о Фургале. Самый большой экран, самая большая площадь, это явное, грубое нарушение. Кроме того, по городу ездили автомобили, на которых были размещены листки с фотографией Фургала", - сообщил Григорьев.

Он пояснил, что представители Общественной палаты связались с региональным избиркомом, который ответил, что уже получил данные об этих возможных нарушениях, и в воскресенье должен вынести решение о них. "На данный момент нарушений от другого кандидата не зафиксировано <…> Мы будем следить за нарушениями с обоих сторон", - добавил Григорьев.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день единого голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт - 35,62%.

В крае в воскресенье открылись свыше 780 избирательных участков. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).

По данным регионального правительства, заявления о включении их в список избирателей на избирательных участках по месту нахождения подали 16 тыс. 855 человек, досрочно на выборах проголосовали уже более 2 тыс. избирателей. Безопасность во время выборов обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, а также представители частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
Перевыборы в двух регионах РФ
Явка во втором туре выборов главы Хабаровского края на 10:00 составила 7,13%
На выборах губернатора региона 9 сентября явка на это время составляла 6,19%
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