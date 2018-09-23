Явка во втором туре выборов главы Хабаровского края на 10:00 составила 7,13%

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Явка во втором туре выборов губернатора Хабаровского края на 10:00 местного времени (03:00 мск) в воскресенье составила 7,13%, выше, чем на этот час в единый день голосования 9 сентября. Эти данные приводятся на сайте регионального избиркома.

По данным краевого избиркома, на 10:00 местного времени (03:00 мск) в рамках второго тура выборов губернатора Хабаровского края проголосовали 982 тыс. 551 избиратель. На выборах главы региона 9 сентября явка на это время составляла 6,19%

В крае в воскресенье открылись свыше 780 избирательных участков. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск). По данным регионального правительства, заявления о включении их в список избирателей на избирательных участках по месту нахождения подали 16 тыс. 855 человек. Безопасность во время выборов обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, а также представители частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день единого голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от "Единой России "Вячеслав Шпорт - 35,62%.