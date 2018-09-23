Рабочая группа избиркома рекомендует вынести предупреждение Фургалу за незаконную агитацию

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа избирательной комиссии Хабаровского края, на которой в воскресенье были рассмотрены жалобы о нарушениях в день тишины, рекомендовала избиркому вынести предупреждение либо возбудить административное дело в отношении кандидата в губернаторы Хабаровского края Сергея Фургала за размещение в соцсети Instagram агитационного ролика. Решение избиркомом должно быть вынесено в течение дня. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков.

"Содержание жалобы - размещение видеоролика на странице Instagram, принадлежащей Сергею Ивановичу Фургалу ролика агитационного характера, который не предоставлялся в избирательную комиссию Хабаровского края заблаговременно <...> Ролик носит незаконный характер, не должен демонстрироваться в день голосования, в "день тишины". Комиссией края будет рекомендовано вынести кандидату предупреждение либо рассмотреть вопросы о возбуждении административного дела", - сказал Машков.