Штаб кандидата на выборах главы Хабаровского края Шпорта подал 14 жалоб на нарушения

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края, действующего главы региона Вячеслава Шпорта подал 14 жалоб в избирательную комиссию и правоохранительные органы на нарушения в ходе голосования в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в штабе Шпорта.
"От нас подано уже 14 жалоб, сейчас пять готовятся. Это жалобы в избирательные комиссии и в правоохранительные органы на нарушения в ходе голосования, в том числе допущенные (кандидатом от ЛДПР) Фургалом и его сторонниками", - сообщил представитель штаба Шпорта.
Нарушения на выборах
За день до начала голосования, 22 сентября, в избирательную комиссию Хабаровского края поступили пять жалоб, связанных, по мнению заявителей, с незаконной агитацией в пользу кандидата на должность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
- Наблюдатели просят проверить законность агитации за Фургала депутата Госдумы от ЛДПР
- Рабочая группа избиркома рекомендует вынести предупреждение Фургалу за незаконную агитацию
- В ОП сообщили о незаконной агитации за кандидата Фургала в день тишины в Хабаровском крае
- Фургал может получить предупреждение за незаконную агитацию
Две жалобы касаются видеоролика, размещенного в социальной сети Instagram. Рабочая группа избиркома после рассмотрения жалоб рекомендовала избиркому вынести предупреждение либо возбудить административное дело в отношении Фургала. Решение избиркомом должно быть вынесено в течение дня.
Также избирком Хабаровского края направил в полицию для проверки материалы об агитации за кандидата от ЛДПР в день тишины. Речь идет о распространении в ходе митинга, проведенного 22 сентября на Комсомольской площади Хабаровска, агитационных материалов, а также размещении на плазменной панели уличного экрана агитационного ролика за Фургала.
Рабочая группа избиркома также признала незаконным печатный материал с фото и интервью Фургала в издании, похожем на журнал под названием BOSS.
В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал.