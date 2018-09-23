Штаб кандидата на выборах главы Хабаровского края Шпорта подал 14 жалоб на нарушения

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края, действующего главы региона Вячеслава Шпорта подал 14 жалоб в избирательную комиссию и правоохранительные органы на нарушения в ходе голосования в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в штабе Шпорта.

"От нас подано уже 14 жалоб, сейчас пять готовятся. Это жалобы в избирательные комиссии и в правоохранительные органы на нарушения в ходе голосования, в том числе допущенные (кандидатом от ЛДПР) Фургалом и его сторонниками", - сообщил представитель штаба Шпорта.

Нарушения на выборах

За день до начала голосования, 22 сентября, в избирательную комиссию Хабаровского края поступили пять жалоб, связанных, по мнению заявителей, с незаконной агитацией в пользу кандидата на должность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.