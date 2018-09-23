Кандидат от ЛДПР Сипягин проголосовал во втором туре выборов главы Владимирской области

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин, участвующий во втором туре выборов губернатора региона, одним из первых проголосовал на избирательном участке, посетив его вместе с четырьмя своими детьми, передает корреспондент ТАСС.
"Главная традиция - любить свою землю и относиться к ней честно и порядочно. Поэтому это не главное - ходить, или не ходить на выборы. Главное - это любовь к родному краю", - сказал кандидат журналистам.
На избирательный участок №352, расположенный в средней школе №11 Владимира, Сипягин пришел голосовать вместе с четырьмя своими детьми. Заполненный бюллетень в урну опустил младший сын кандидата, четырехлетний Дима.
Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и Сипягина (31,19%). Явка избирателей в первом туре составила 32,96%.
В воскресенье в области работают 985 избирательных участков, на 44 из них в Александровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом. Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.