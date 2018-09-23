МО РФ: ВВС Израиля не указали местонахождение своих F-16 перед ударом в Сирии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ВВС Израиля ввели российских военных в заблуждение о месте ударов своих истребителей F-16, что не позволило вывести самолет Ил-20 в безопасный район. Об этом в воскресенье заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, вина за гибель российского самолета целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал соответствующее решение.
"В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии <...> Удары израильских истребителей были нанесены не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является ее западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны", - сказал он.
Конашенков добавил, что командир Ил-20, находившегося на севере Сирии, получил указания уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу. "Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских F-16", - сказал он, отметив, что разговор с израильской стороной велся на русском языке, в Минобороны России имеет аудиозапись.
Как заявил официальный представитель Минобороны РФ, "представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности". "Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября "осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов".