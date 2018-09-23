Члены ОП РФ проверят информацию о давлении на руководство районов на хабаровских выборах

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Представители Общественной палаты (ОП) РФ проверят поступившие сообщения о давлении со стороны кандидата в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и его представителей на руководство администраций двух районов в ходе проведения выборов главы региона, сообщил журналистам в воскресенье заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"Информация к нам поступила следующая: представители кандидата Фургала выезжали в районы, конкретно в администрацию Комсомольского района, и там первый заместитель главы района Касаткин Игорь Владимирович, и представители этого кандидата [Фургала] угрожали ему [Касаткину], требуя обеспечить голосование в пользу своего кандидата", - сказал Григорьев, не уточнив источник информации. "Еще один случай… мы сейчас подробно будем это проверять, когда сам кандидат Фургал звонил Сорокину Владимиру Владимировичу, это у нас [район] Лазо, и также требовал обеспечить голосование в свою пользу. Если эта действительно информация подтвердится… то, конечно, это совершенно недопустимо", - добавил Григорьев.

Он подчеркнул, что Общественная палата будет добиваться от правоохранительных органов, куда уже поданы соответствующие заявления, как минимум комментариев по этим случаям.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день единого голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов: Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт - 35,62%.

В крае в воскресенье открылись свыше 780 избирательных участков.