Глава района в Хабаровском крае обратится в прокуратуру из-за давления кандидата

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Глава района имени Лазо Хабаровского края Владимир Сорокин намерен обратиться в прокуратуру из-за давления на него со стороны одного из кандидатов в губернаторы на выборах главы региона. Об этом он сообщил в воскресенье ТАСС.

Ранее заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев сообщил журналистам, что представители ОП проверят поступившие сообщения о давлении в ходе выборов со стороны кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала и его представителей на администрации двух районов края.

"[Буду] писать жалобу в прокуратуру", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос агентства, будет ли он обращаться в правоохранительные органы.

Сорокин добавил, что ему позвонил кандидат в губернаторы Фургал и сообщил, что "на территории района имели место факты фальсификации и что якобы глава этому способствует". Помимо этого, со слов Сорокина, кандидат сообщил, что у него есть доказательства и "он обратится в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности главы".

"Был звонок от Сергея Ивановича [Фургала] в части того, что, Владимир Владимирович [Сорокин], на вашей территории, в районе Лазо, имеются факты фальсификации... Факты давления [на главу района] - это было", - сказал Сорокин.