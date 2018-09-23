Памфилова призвала избиркомы сообщать о фактах давления в ЦИК РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратилась ко всем членам избирательных комиссий Хабаровского края и Владимирской области с призывом не поддаваться давлению с чьей бы то ни было стороны и сообщать о таких попытках в Центризбирком.

"Призываю вас не допускать ни малейшего нарушения избирательного законодательства! Не поддаваться никакому давлению со стороны недобросовестных участников избирательного процесса, с чьей бы стороны оно ни происходило! Если на вас оказывают давление с целью произвести незаконные действия, то незамедлительно звоните на горячую линию ЦИК России по номеру телефона: +7 (495) 606-98-88 и сообщайте о подобных фактах", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении Памфиловой.

Заявление было сделано в связи с опубликованной в СМИ информацией о попытках вбросов бюллетеней на некоторых избирательных участках, уточнила пресс-служба ЦИК.

Перевыборы в двух регионах РФ

Второй тур губернаторских выборов проходит в воскресенье в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хабаровском крае на пост главы региона претендуют действующий губернатор Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал. Во Владимирской области во втором туре участвуют действующий губернатор Светлана Орлова ("Единая Россия") и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

Ранее в штабе Шпорта сообщали о вбросе 36 бюллетеней на избирательном участке в Хабаровске. Кроме того, глава района имени Лазо Хабаровского края Владимир Сорокин заявил о намерении обратиться в прокуратуру из-за давления на него со стороны одного из кандидатов в губернаторы на выборах главы региона. Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев сообщил в свою очередь, что представители палаты проверят поступившие сообщения о давлении в ходе выборов со стороны кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала и его представителей на администрации двух районов края.