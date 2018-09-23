Экзитпол: во втором туре выборов главы Хабаровского края Шпорт получает 57%, Фургал - 43%

ТАСС, 23 сентября. Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт во втором туре выборов главы региона, прошедшем в воскресенье, получает 57% голосов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал - 43%. Таковы данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенного коммуникационной группой "Медиатехнологии".

"Шпорт - 57%, Фургал - 43%", - отмечается в поступившем в ТАСС сообщении.

Голосование в Хабаровском крае завершилось в 13:00 мск. По данным на 18:00 местного времени (11:00 мск), явка составила 42,79%, на выборах проголосовали почти 421,9 тыс. избирателей. В первом туре явка на это время составила 31,85%. В крае в воскресенье работали свыше 790 избирательных участков.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал тогда набрал 35,81%, действующий глава региона Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") - 35,62% голосов.