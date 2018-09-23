Явка избирателей во втором туре выборов главы Владимирской области к 12:00 превысила 15%

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей во втором туре на выборах губернатора Владимирской области к 12:00 мск составила 15,27%, серьезных нарушений не зафиксировано. Об этом сообщил журналистам председатель облизбиркома Вадим Минаев, отметив, что на данный момент избирком передал одну жалобу в правоохранительные органы и прокуратуру.

"Явка по состоянию на 12:00 составила 15,27% против 13,44%, что было две недели назад", - сказал он. По его словам, делается все возможное, чтобы те задачи, которые были поставлены Центральной избирательной комиссией - это открытая кампания, кампании без нарушений и система избирательных комиссий во Владимирской области, были выполнены. "Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что отмечаются некие попытки дестабилизации ситуации. Где-то с 7:30 стали поступать обращения от наших участковых избирательных комиссий, о том, что приходили люди, которые представляли документы о назначении членами комиссии с правом совещательного голоса от политической партии "Яблоко", - сказал Минаев.

По словам председателя облизбиркома, к полудню комиссия получила одну жалобу, которую направила в правоохранительные органы и прокуратуру. "В городе Коврове была замечена активность человека, который предлагал 500 рублей за голосование в пользу Сипягина Владимира Владимировича", - добавил Минаев.

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата Заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%). Явка избирателей в первом туре составила 32,96%.

В воскресенье в области работают 985 избирательных участков, на 44 из них в Александровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом. Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.