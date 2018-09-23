Итоги голосования с одного участка в Хабаровске могут отменить

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Результаты голосования с избирательного участка в Хабаровске, где был зафиксирован вброс, могут быть отменены. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Как сообщалось со ссылкой на члена избирательной комиссии Хабаровского края с правом совещательного голоса Дмитрия Дятлова, вброс 36 бюллетеней был зафиксирован на избирательном участке №124 в Хабаровске во время проведения второго тура выборов губернатора. Общественная палата РФ и полиция подтвердили факт вброса.

"Только что поступило. Заявление: прошу отменить итоги голосования по участку 124... Но в любом случае при подведении итогов территориальная комиссия отменит, я думаю, итоги. Сейчас будем разбираться еще", - сказал Накушнов.

Он добавил, что заявление об отмене итогов будет рассмотрено в воскресенье.

В Хабаровском крае 23 сентября проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.