Не все жалобы на нарушения на выборах в Хабаровском подтвердились

ТАСС, 23 сентября. Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края Вячеслава Шпорта ("Единая Россия") и Сергея Фургала (ЛДПР) активно подавали в региональный избирком жалобы в ходе второго тура голосования, но далеко не все нарушения подтвердились. Об этом сообщила ТАСС по телефону в воскресенье секретарь ЦИК России Майя Гришина, которая находится в Хабаровском крае.

"Жалоб и обращений со стороны обоих кандидатов было достаточно много, все они комиссией проверяются, но далеко не все подтверждаются. Просто активно штабы обоих кандидатов реагировали на любое малейшее подозрение в нарушении", - сказала она.

По словам Гришиной, зафиксировано довольно много нарушений в части предвыборной агитации, материалы направлены в правоохранительные органы. В частности, в региональном избиркоме сообщали ранее, что комиссия направит в УМВД материалы по нарушениям законодательства при агитации за Фургала.

"Что касается непосредственно организации голосования, то жалоб было минимальное количество, только один случай вброса, который сразу был пресечен, и следственные органы приняли все меры для фиксации факта", - отметила секретарь ЦИК, уточнив, это речь идет о вбросе 36 бюллетеней на участке 124 в Хабаровске.

"В настоящий момент комиссия жалобу рассматривает, поступила жалоба от штаба кандидата Шпорта по поводу недоверия к результатам на этом участке, где был вброс. Намерение есть не признать итоги", - добавила секретарь ЦИК.

Голосование в Хабаровском крае завершилось в 13:00 мск (20:00 по местному времени). После обработки 1,39% протоколов участковых комиссий Шпорт набирает 53,75%, Фургал - 44,13%.