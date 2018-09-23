Полиция не подтвердила информацию о подкупе избирателей во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Информация о возможном подкупе избирателей на одном из участков в городе Коврове Владимирской области не подтвердилась после проверки сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Нарушений общественного порядка полицией на данный момент на зарегистрировано", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о проверке информации по поводу возможного подкупа избирателей.

Ранее председатель облизбиркома Вадим Минаев уведомил, что к полудню комиссия получила одну жалобу на человека, который якобы предлагал по 500 рублей за голос в пользу кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина на одном из участков в Коврове. По словам Минаева, жалоба была передана в УМВД и прокуратуру.

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Сипягина (31,19%). Явка в первом туре составила 32,96%.

В воскресенье в области работают 985 избирательных участков, на 44 из них в Александровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом. Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.