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Два корабля ВМС Украины пройдут под Крымским мостом в составе каравана судов

Как сообщила пресс-служба Росморречфлота, караван находится под лоцманской проводкой
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 23 сентября. Два корабля ВМС Украины будут проведены под Крымским мостом в составе каравана судов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

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Ранее сообщалось, что два судна ВМС Украины (A500 "Донбасс" и A830 "Корец") вошли в исключительную экономическую зону РФ недалеко от берегов Крыма. В соответствии с нормами международного морского права и для обеспечения безопасности РФ их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ.

"Оба судна включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу. Мы обеспечиваем безопасность мореплавания, соответственно, их караван находится под лоцманской проводкой. Абсолютно штатная ситуация", - сказал представитель Росморречфлота.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. 

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