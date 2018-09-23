Памфилова допустила возможность отмены выборов в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК может рассмотреть вариант отмены выборов в Хабаровском крае, хотя такое развитие событий нежелательно.

"Мы сделали все для того, чтобы этого не произошло, но посмотрим, посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Не хотелось бы. Столько усилий был предпринято, чтобы там все прошло нормально. Сейчас изучаю все факты, честно говоря, немножко разочарована, хотелось бы, чтобы кампания была более чистая", - сказала Памфилова, в комментарии радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о возможности отмены результатов голосования.

Второй тур выборов в Хабаровском крае прошел 23 сентября. Голосование завершилось в 13:00 мск.