Памфилова допустила возможность отмены выборов в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК может рассмотреть вариант отмены выборов в Хабаровском крае, хотя такое развитие событий нежелательно.
На эту тему
- Корпус "За чистые выборы" просит отменить итоги голосования на одном участке в Хабаровске
- ЦИК: явка в Хабаровском крае показывает заинтересованность жителей в результате выборов
- Не все жалобы на нарушения на выборах в Хабаровском подтвердились
- Итоги голосования с одного участка в Хабаровске могут отменить
"Мы сделали все для того, чтобы этого не произошло, но посмотрим, посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Не хотелось бы. Столько усилий был предпринято, чтобы там все прошло нормально. Сейчас изучаю все факты, честно говоря, немножко разочарована, хотелось бы, чтобы кампания была более чистая", - сказала Памфилова, в комментарии радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о возможности отмены результатов голосования.
Второй тур выборов в Хабаровском крае прошел 23 сентября. Голосование завершилось в 13:00 мск.