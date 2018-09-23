Источник: корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Корабли Военно-морских сил Украины в воскресенье прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Корабли украинского военного флота прошли под аркой Крымского моста и направляются в Азовское море", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что два судна ВМС Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" в субботу вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

ТАСС пока не располагает комментариями Погрануправления ФСБ по региону.