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Перевыборы в двух регионах РФ
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Фургал лидирует на выборах в Хабаровском крае после обработки 30,93% протоколов

Кандидат от ЛДПР набирает 68,04% голосов

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал по результатам обработки 30% протоколов лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края.

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Как следует из размещенных на табло ЦИК показателей, обработано 30,93% протоколов, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт набирает 29,37%, Фургал - 68,04%.

После обработки первых протоколов лидировал Шпорт. 

Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов. 

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
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