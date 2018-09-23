Фургал лидирует на выборах в Хабаровском крае после обработки 30,93% протоколов

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал по результатам обработки 30% протоколов лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края.
На эту тему
- Памфилова допустила возможность отмены выборов в Хабаровском крае
- Корпус "За чистые выборы" просит отменить итоги голосования на одном участке в Хабаровске
- Эксперт: высокая явка на выборах в Хабаровском крае связана с накалом предвыборной борьбы
- ЦИК: явка в Хабаровском крае показывает заинтересованность жителей в результате выборов
Как следует из размещенных на табло ЦИК показателей, обработано 30,93% протоколов, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт набирает 29,37%, Фургал - 68,04%.
После обработки первых протоколов лидировал Шпорт.
Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.