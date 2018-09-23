ЦИК: итоги выборов главы Хабаровского края подводились оперативно и прозрачно

"День голосования был отмечен хорошей явкой, достаточно хорошей активностью, хорошей организацией голосования на избирательных участках. Подсчет голосов идет достаточно оперативно, прозрачно. При участии наблюдателей <...> на многих участках уже завершен [подсчет] и идет ввод протоколов в систему ГАС "Выборы" в ТИК", - сказала она.

Гришина добавила, что краевой избирком получил несколько десятков жалоб в ходе второго тура выборов.

"Поступило несколько десятков жалоб. В ЦИК не уходили жалобы, потому что по компетенции избирательная комиссия субъекта занимается [их] расследованиями. Порядка десятка [жалоб] - это незаконная агитация, затем шли вопросы, связанные с доступом на участки членов [комиссии] с совещательным голосом. Практически все решалось в режиме онлайн", - сказала Гришина.

Секретарь ЦИК также отметила, что жалоб, ставящих под сомнение итоги второго тура в Хабаровском крае, нет.

"Здесь кандидаты довольно много жалоб подали. Вместе с тем обращений, которые бы говорили о сомнениях в волеизъявлении избирателей, в настоящий момент не подано. <...> В настоящий момент я не вижу жалоб, которые бы повлекли отмену результатов выборов", - сказала Гришина.

Она уточнила, что во втором туре выборов губернатора поступало достаточно много обращений и жалоб, в том числе от штабов обоих кандидатов, каждая жалоба оперативно рассматривалась избирательной комиссией края.

"По установленным фактам распространения незаконных материалов идут проверки для установления виновных лиц. Материалы направлены в правоохранительные органы", - сказала секретарь ЦИК, отметив, что установленные нарушения без реакции не останутся.

Она также упомянула об информации о приостановлении ввода данных в систему ГАС выборы в одном из районов Хабаровска, которая не подтвердилась. Также сейчас проверяется появившаяся в интернете информация о том, что на нескольких УИК в Верхнебуреинском районе наблюдатели не могут получить протоколы.