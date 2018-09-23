Памфилова заявила, что оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае нет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Оснований для отмены итогов голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края в данный момент нет.

Об этом проинформировала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Заявляю, что в настоящий момент у избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае", - приводятся ее слова в сообщении пресс-службы ЦИК.

Там подчеркивается, что цитата Памфиловой в СМИ об отмене выборов в Хабаровском крае "приведена не точно". "В разговоре со СМИ председатель ЦИК России отметила, что итоговые выводы о повторном голосовании на выборах высших должностных лиц в Хабаровском крае делать рано. При окончательном подведении итогов будут рассмотрены все обращения", - поясняется в тексте.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что Памфилова допускает возможность отмены итогов выборов в Хабаровском крае.