Эксперты: Израиль попытается нормализовать отношения с Россией после инцидента с Ил-20

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Израиль не заинтересован в резком ухудшении отношений с Россией после инцидента с российским самолетом Ил-20 у берегов Сирии, поскольку обстановка в регионе Ближнего Востока и так крайне сложная. Такое мнение выразили в воскресенье опрошенные ТАСС эксперты, комментируя соответствующие заявления Минобороны РФ о трагедии.

"Это чрезвычайная ситуация, и абсолютно не в интересах Израиля допустить резкое ухудшение отношений с Россией, которая играет сейчас фактически ключевую роль в регионе, - считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин. - Поэтому думаю, что израильское руководство сделает все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию".

"У нас уже был печальный опыт во взаимоотношениях с Турцией после того, как они сбили наш самолет, но все-таки удалось привести отношения к удовлетворительному состоянию и даже больше, - продолжил он. - Мне кажется, что все заинтересованы в том, чтобы дополнительный очаг противоречий и конфронтации в этом клокочащем и кипящем регионе не разрастался".

Аналогичного мнения придерживается доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Ирина Звягельская. "Я очень надеюсь, что руководству наших стран удастся как-то смягчить ситуацию, потому что в принципе на Ближнем Востоке обстановка очень тяжелая. Еще один конфликт, еще один вектор напряженности - это крайне опасное дело", - сказала она.

"Надеюсь, что постепенно будут принесены извинения, сделаны попытки [с израильской стороны] что-то объяснить. Еще можно смягчить ситуацию, и она может не получить дальнейшего развития", - добавила Звягельская. Эксперт РАН при этом отметила, что инцидент с Ил-20 все-таки уже негативно сказался на отношениях России и Израиля. По ее мнению, говорить о каком-то злом умысле можно с сомнением, но "то, что здесь совершенно явно было какое-то нежелание выполнить принятые обязательства или пренебрежительное отношение к этим обязательствам - это действительно так".

"Я считаю, что этот инцидент очень ударил по нашим отношениям, - отметила Звягельская. - Они все-таки строились на доверии, на том, что они понимали, какие у нас интересы в этом регионе, а мы понимали их интересы, старались, чтобы мы не сталкивались по этим вопросам".

Закрытое небо

Эксперты при этом не высказали единого мнения относительно того, какие шаги может предпринять на текущем этапе Москва. Тем не менее, аналитики полагают, что может на том или ином уровне подниматься вопрос о поставках Сирии ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, взамен С-200, которые используют сейчас сирийские силы ПВО. Как известно, в 2010 году Москва приняла на себя такие обязательства, но поставки были отложены, поскольку вызвали серьезные опасения у Израиля. Если С-300 окажутся на вооружении Дамаска, это позволит сирийским военным сбивать современные самолеты над своей территорией и фактически "закрыть" воздушное пространство.

"Мне трудно сказать, будет этот шаг сделан или нет, но хочу подчеркнуть - всякие такие шаги, решая одни проблемы, создают новые", - сказала Звягельская.

"Спрогнозировать [возможность поставок Сирии С-300] сейчас очень трудно, - указал, в свою очередь, Фитин. - Это принципиальный момент для Израиля, потому что С-300 заблокируют работу израильской авиации. В зависимости от дальнейших шагов израильского руководства, этот вопрос может вновь рассматриваться, но мне кажется, что пока до этого не дойдет".

Заявление Минобороны

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в воскресенье, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь.