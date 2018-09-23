Посольство РФ в Норвегии обеспечивает защиту прав задержанного в Осло россиянина

ТАСС, 23 сентября. Посольство России в Норвегии подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло. Об этом в воскресенье сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Посольство Российской Федерации подтверждает факт задержания 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло российского гражданина после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте", - говорится в сообщении. Как отмечается, задержанному оказывается консульское содействие и защита его прав и интересов.

При этом в посольстве считают, что задержание и последующий арест "носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".

По сведениям газеты Verdens Gang, задержанному по подозрению в шпионаже гражданину РФ 51 год. Его адвокат сообщила изданию, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, считает, что произошло недоразумение. Адвокат сообщила также, что у мужчины было изъято электронное оборудование, но не стала уточнять, о чем именно идет речь.

Норвежское телеграфное бюро сообщило, что задержанный сотрудничает с ведущей следствие полицией.