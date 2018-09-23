Памфилова: результаты подсчета голосов на выборах в Хабаровском крае не вызывают сомнений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что результаты подсчета голосов на выборах губернатора Хабаровского края однозначны и не вызывают сомнений.

"Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным. Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет", - говорится в распространенном пресс-службой ЦИК заявления Памфиловой.

Председатель ЦИК добавила, что мнения о неконкурентности выборов в РФ несостоятельны.

"Третьи выходные подряд мы становимся свидетелями напряженной, конкурентной борьбы за пост губернатора. Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим", - подчеркнула она.

По мнению Памфиловой, "все происходящее в общественном и информационном поле является подтверждением того, что ЦИК России совместно с региональными избирательными комиссиями последовательно реализует основополагающий принцип демократических выборов - достижение максимальной прозрачности избирательного процесса и обеспечения достоверности результатов выборов".

"Для этого мы создаем все необходимые условия. Решения за избирателями, за нами - достоверность подсчета голосов", - заключила Памфилова.

После обработки 90,66% протоколов голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края лидирует депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал с 69,56% голосов.