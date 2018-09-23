Владимирский избирком получил обращение о возможных нарушениях во втором туре выборов

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Владимирской области сообщила о получении обращения от представителей ЛДПР о возможных нарушениях в ходе голосования во время второго тура выборов губернатора региона. Об этом ТАСС сообщил председатель облизбиркома Вадим Минаев.

"Мы получили их [от партии ЛДПР] обращение о возможных нарушениях на избирательных участках. Мы сейчас направим все эти документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию, чтобы их проверили", - сказал Минаев.

По словам председателя избирательной комиссии региона, все жалобы и обращения о возможных нарушениях на выборах, в том числе от партии ЛДПР, будут рассмотрены до подписания итогового протокола.

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов не смог набрать более 50% голосов избирателей.