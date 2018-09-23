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Перевыборы в двух регионах РФ

Эксперт: итоги выборов в Хабаровском крае говорят об усталости от прежнего губернатора

Член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов отметил, что в регионе прошло "протестное голосование"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Результаты второго тура выборов главы Хабаровского края объясняются усталостью жителей от действующей власти региона и желанием избирателей продемонстрировать свое несогласие. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье председатель совета Экспертного института социальных исследований, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов.

Перевыборы в двух регионах РФ

По данным ЦИК, после обработки 90,66% протоколов голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края лидирует Сергей Фургал (ЛДПР) с 69,56% голосов, а Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") набирает 27,95% голосов.

По мнению Кузнецова, в Хабаровском крае прошло "протестное голосование". "Есть усталость людей от губернатора, который находился у власти десять лет, это ключевой момент. Это не победа Сергея Фургала, на его месте мог быть кто угодно, это усталость от стиля работы действующей власти, желание продемонстрировать, что люди с чем-то не согласны", - считает эксперт.

По словам Кузнецова, у Фургала "будут те же самые проблемы, что и у Шпорта". "Он не выглядит готовым губернатором такого края, как Хабаровский, нужно иметь управленческий опыт, свою четкую программу, этого у Фургала нет", - добавил собеседник агентства.

Также, отметил Кузнецов, в последние годы власть доказывала, что самое главное на выборах - это "не победа своего кандидата и не количество голосов, которое получено "Единой Россией" или кандидатом от власти, а честность и прозрачность выборов". "Это подтверждает результат выборов в Хабаровском крае", - заключил он.

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
Перевыборы в двух регионах РФ
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