Явка избирателей во втором туре выборов главы Владимирской области превысила 33%

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Владимирской области к 18:00 мск превысила итоговые показатели активности жителей региона в первом туре и составила 33,28%. Об этом сообщается на официальном сайте избиркома области.

"Во Владимирской области проголосовало 377212 избирателей или 33,28%", - говорится в сообщении облизбиркома.

Во время первого тура выборов явка на 18:00 мск составила 28,88%, в целом же две недели назад избирательные участки Владимирской области посетили 32,96% избирателей.

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей.

В области работают 985 избирательных участков, на 44 из них в Александровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом. Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.