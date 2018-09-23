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Перевыборы в двух регионах РФ

Орлова лидирует на выборах главы Владимирской области после обработки 0,51% протоколов

Действующая глава региона набирает 48,32% голосов

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова ("Единая Россия") лидирует во втором туре выборов главы региона после обработки 0,51% протоколов участковых избирательных комиссий.

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Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

По итогам обработки 0,51% протоколов Орлова набирает 48,32% голосов избирателей. За кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина голоса отдали 46,44%.

По предварительным данным, явка избирателей на участках составила более 34%, во время первого тура явка избирателей была ниже - 32,96%.

Теги
Орлова, Светлана ЮрьевнаРоссияВладимирская областьПеревыборы в двух регионах РФ
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