Орлова лидирует на выборах главы Владимирской области после обработки 0,51% протоколов

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова ("Единая Россия") лидирует во втором туре выборов главы региона после обработки 0,51% протоколов участковых избирательных комиссий.

Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

По итогам обработки 0,51% протоколов Орлова набирает 48,32% голосов избирателей. За кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина голоса отдали 46,44%.

По предварительным данным, явка избирателей на участках составила более 34%, во время первого тура явка избирателей была ниже - 32,96%.