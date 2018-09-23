Сергей Фургал победил на выборах главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал одерживает победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края после обработки 100% протоколов.
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Об этом сообщает ЦИК РФ.
Фургал, который также является депутатом Госдумы, набрал 69,57% голосов.
Действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") набрал 27,97% голосов.