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Перевыборы в двух регионах РФ
Обновлено 

Сергей Фургал победил на выборах главы Хабаровского края

Депутат от ЛДПР набрал 69,57% голосов после обработки 100% протоколов
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал Дмитрий Моргулис/ТАСС
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал
© Дмитрий Моргулис/ТАСС

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал одерживает победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края после обработки 100% протоколов.

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Об этом сообщает ЦИК РФ. 

Фургал, который также является депутатом Госдумы, набрал 69,57% голосов. 

Действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия")  набрал 27,97% голосов. 

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
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