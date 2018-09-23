ЦИК: отзыв ЛДПР своих наблюдателей во Владимирской области не нарушает закон

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидат, назначивший членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, вправе отозвать их в ходе дня голосования или при подведении итогов выборов. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК РФ Александр Кинев, комментируя информацию об отзыве членов УИК с правом совещательного голоса и наблюдателей от ЛДПР в ходе второго тура губернаторских выборов во Владимирской области.

Ранее в интернете появилась информация, что владимирское областное отделение ЛДПР сообщило в региональный избирком об отзыве своих и делегированных кандидатом от партии на губернаторских выборах Владимиром Сипягиным наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса. Согласно письму из регионального отделения, фото которого опубликовано в ряде Telegram-каналов, наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые, по сути, осуществляют функции наблюдателей на выборах, отзывают во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном, Александровском и Вязниковском районах, поскольку они "не представляют партию" и были направлены "с целью провокаций" без согласования с руководством отделения.

Кинев подтвердил, что от кандидата и от регионального отделения ЛДПР такие письма поступили в адрес избирательной комиссии Владимирской области.

"Кандидат их направляет на участки, кандидат их отзывает в соответствии с законодательством", - сказал член ЦИК, отвечая на вопрос, не нарушает ли это закон.

После обработки 5,89% итоговых протоколов Владимир Сипягин набирает 47,82%, действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова ("Единая Россия") - 46,58%.