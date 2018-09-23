Владимирский облизбирком 23 сентября рассмотрел две жалобы

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Владимирской области в день проведения второго тура выборов губернатора региона рассмотрела две жалобы, которые не влияют на результаты волеизъявления граждан. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя комиссии Сергей Канищев.

Всего, по его словам, в избирком региона поступило 16 жалоб, из них только две были оставлены на рассмотрение комиссии, остальные переданы в ТИКи и УИКи.

"Значительных нарушений мы не зарегистрировали. До избирательной комиссии Владимирской области дошли два обращения. Но они носят незначительный характер, который на волеизъявление избирателей, на ход избирательного процесса не влияют", - отметил Канищев.

Он уточнил, что одна из жалоб поступила от члена УИК с правом совещательного голоса от КПРФ в Александрове: он пожаловался на то, что ТИК несвоевременно отвечает на его запросы. Кроме того, ранее сообщалось о жалобе, связанной с возможным подкупом избирателей в Коврове. Как сообщили ТАСС в УМВД по Владимирской области, информация о подкупе не подтвердилась.

После обработки 15,03% протоколов во втором туре выборов главы Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с 48,61%, на втором месте - действующий губернатор Светлана Орлова, набирающая 45,72% голосов. Явка, по предварительным данным, составляет 38,93%.